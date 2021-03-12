Во флешмобе #свабодустудэнцтву приняли участие четыре студента ПГУ, из них две девушки – Анна Богданова и Александра Бука – не скрывали фамилий.













«В прокуратуре нам не угрожали, но предупредили об ответственности за призывы к массовым мероприятиям или участии в них», – сообщили TUT.BY студенты.





Студентов ознакомили со статьями из обновленного КоАП, который начал действовать с 1 марта.





Студенты объясняют, что на флешмоб #свабодустудэнцтву их вдохновил поступок Артема Лукьяненко из группы Naviband, который побрился наголо в знак солидарности с политзаключенными. К флешмобу присоединились студенты ряда белорусских вузов.





По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными 279 человек. Всего с лета 2020 года возбуждено более 2400 уголовных дел, связанных с протестами.