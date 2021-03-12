+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

До чего дожил режим: прокуратура угрожает студентам ответственностью за стрижку "под ноль"

Студентов Полоцкого государственного университета, которые побрили головы в знак солидарности с политзаключенными, 11 марта вызывали в прокуратуру. Молодых людей предупредили об ответственности за нарушение КоАП.

Во флешмобе #свабодустудэнцтву приняли участие четыре студента ПГУ, из них две девушки – Анна Богданова и Александра Бука – не скрывали фамилий.



«В прокуратуре нам не угрожали, но предупредили об ответственности за призывы к массовым мероприятиям или участии в них», – сообщили TUT.BY студенты.

Студентов ознакомили со статьями из обновленного КоАП, который начал действовать с 1 марта.

Студенты объясняют, что на флешмоб #свабодустудэнцтву их вдохновил поступок Артема Лукьяненко из группы Naviband, который побрился наголо в знак солидарности с политзаключенными. К флешмобу присоединились студенты ряда белорусских вузов.

По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными 279 человек. Всего с лета 2020 года возбуждено более 2400 уголовных дел, связанных с протестами.
Источник: belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]