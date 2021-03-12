До чего дожил режим: прокуратура угрожает студентам ответственностью за стрижку "под ноль"
Студентов Полоцкого государственного университета, которые побрили головы в знак солидарности с политзаключенными, 11 марта вызывали в прокуратуру. Молодых людей предупредили об ответственности за нарушение КоАП.
Во флешмобе #свабодустудэнцтву приняли участие четыре студента ПГУ, из них две девушки – Анна Богданова и Александра Бука – не скрывали фамилий.
«В прокуратуре нам не угрожали, но предупредили об ответственности за призывы к массовым мероприятиям или участии в них», – сообщили TUT.BY студенты.
Студентов ознакомили со статьями из обновленного КоАП, который начал действовать с 1 марта.
Студенты объясняют, что на флешмоб #свабодустудэнцтву их вдохновил поступок Артема Лукьяненко из группы Naviband, который побрился наголо в знак солидарности с политзаключенными. К флешмобу присоединились студенты ряда белорусских вузов.
По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными 279 человек. Всего с лета 2020 года возбуждено более 2400 уголовных дел, связанных с протестами.
Источник: belsat.eu
17:33 12/03/2021
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