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Азаренок пошел в атаку на Украину: назвал страной "нищего и вымирающего народа"

Госпропагандист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ назвал украинцев «нищим и вымирающим народом» и раскритиковал лидеров соседней страны.


«Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Ведь эти гордоны очень любят обсуждать Беларусь», — заявил Азаренок в передаче СТВ «Тайные пружины политики».

Телеведущий выступил с критикой после того, как в эфире украинского канала «Прямой», которым владеет бывший президент Украины Петр Порошенко, показали фильм "Лукашенко. Золотое дно".

Пропагандист обвинил президентов Украины, которые были у власти после Виктора Януковича, в том, что они «распродали всю страну». 

«Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально», — заявил Азаренок и призвал украинцев вспоминать Тараса Бульбу и «возвращаться в семью».

В конце сентября 2020 году Азаренок в эфире белорусского канала СТВ заявил, что реальным врагом Лукашенко является некое «глубинное государство». Он также утверждал, что против государства ведется «мистическая, духовная война». 
Источник: lenta.ru
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