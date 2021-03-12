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"Когда цены на нефть снижались, бензин в стране не дешевел"

Беларусы требуют объяснить, почему дорожает топливо

"Когда цены на нефть снижались, бензин в стране не дешевел"
Петиция с таким вопросом появилась на сайте «Удобный город».
 
Заявители просят «Белнефтехим» дать обоснованный ответ на вопрос: «Почему в Беларуси дорожает топливо?». 

Вот что они пишут:
 
«10 марта 2021г. в Беларуси предприятие «Белнефтехим» в очередной раз повысило цену на топливо.
 
Несмотря на то, что «Белнефтехим»  заявляет, что очередное повышение цен основано на росте цены на нефть, нам - жителям Беларуси  непонятно, на чем основано повышение цен на топливо?
 
Так как во время периодов, когда цена на нефть снижалась, цены на топливо в Беларуси не снижались».
 
Обращение будет отправлено в концерн «Белнефтехим» через 11 дней. 
Источник: blizko.by
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