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СК разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов

Следственный комитет Беларуси разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), организация возвращается к нормальному режиму работы.

"Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов", опечатанный 16 февраля. Технику, сейф, печать и документы нам не вернули", - сообщает БАЖ.

Напомним, 16 февраля силовики пришли с обысками к руководителям Белорусской ассоциации журналистов, в офис организации, а также ряду журналистов и правозащитников. Обыски прошли в Минске и всех областных центрах страны. После обыска офис БАЖ был опечатан.

В общей сложности было проведено около 90 обысков. По информации МВД, обыски проводились в соответствии с поручением СК по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 

Там заявили, что поводом стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, которые "организовывали и финансировали протесты".

В милиции проинформировали, что были изъяты деньги (более $80 тыс.), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, "протестная" литература и материалы о формах и методах "противодействия" сотрудникам милиции, в том числе якобы насильственного характера.

Белорусская ассоциация журналистов — неправительственная общественная организация, целью которой является защита прав журналистов и свободы слова. 
Источник: belmarket.by
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