Он взял кочергу и принялся ею избивать женщин. После чего просто ушел.





Когда о происшествии узнал брат 49-летней женщины, он позвонил в скорую помощь и милицию. Однако спасти женщину не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице.





Подозреваемый был задержан в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем воздухе составило 1,5 промилле.





В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.