Шок! Пьяный сельчанин избил в библиотеке двух женщин кочергой - одну до смерти
В Россонском районе днем 9 марта пьяный мужчина пришел в библиотеку-клуб, где увидел свою 49-летнюю сожительницу и сестру, которые распивали спиртное.
Он взял кочергу и принялся ею избивать женщин. После чего просто ушел.
Когда о происшествии узнал брат 49-летней женщины, он позвонил в скорую помощь и милицию. Однако спасти женщину не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице.
Подозреваемый был задержан в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем воздухе составило 1,5 промилле.
В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.
Источник: belta.by
14:16 12/03/2021
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