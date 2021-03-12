Генпрокуратура подала в Минский городской суд апелляционный протест на приговор журналистке Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.





Напомним, Борисевич получила 6 месяцев заключения и большой штраф. Сорокину присудили два года заключения с отсрочкой на один год. Их обвиняли в разглашении врачебной тайны об отсутствии в крови убитого Романа Бондаренко алкоголя.



По мнению Генпрокуратуры, судом вынесен мягкий приговор, который не соответствует «тяжести преступления».



