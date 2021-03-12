Сталин потирает руки от счастья: прокуратура считает приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину слишком мягким
Генпрокуратура посчитала приговор Артему Сорокину и Катерине Борисевич слишком мягким и будет его обжаловать.
Генпрокуратура подала в Минский городской суд апелляционный протест на приговор журналистке Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.
Напомним, Борисевич получила 6 месяцев заключения и большой штраф. Сорокину присудили два года заключения с отсрочкой на один год. Их обвиняли в разглашении врачебной тайны об отсутствии в крови убитого Романа Бондаренко алкоголя.
По мнению Генпрокуратуры, судом вынесен мягкий приговор, который не соответствует «тяжести преступления».
12:52 12/03/2021
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