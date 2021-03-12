И в снег, и в стужу: коммунальщики воюют с "не той" символикой даже в метель
В Минске коммунальщики боролись с БЧБ-символикой в метель
В Минске даже в метель, под сильным и холодным ветром боролись с БЧБ-символикой. В пятницу на Грушевке работники ЖЭСа закрашивали бело-красно-белый флаг.
Как видим, на борьбу с БЧБ-символикой по-прежнему брошены значительные силы работников, которые должны были бы заниматься своими непосредственными обязанностями.
Источник: euroradio.fm
11:47 12/03/2021
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