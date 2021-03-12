В Минске даже в метель, под сильным и холодным ветром боролись с БЧБ-символикой. В пятницу на Грушевке работники ЖЭСа закрашивали бело-красно-белый флаг.













Как видим, на борьбу с БЧБ-символикой по-прежнему брошены значительные силы работников, которые должны были бы заниматься своими непосредственными обязанностями.