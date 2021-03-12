Минздрав: масочный режим останется как минимум до лета
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал обнаружение в Беларуси британского штамма коронавируса
Как заявил Пиневич, "к счастью или к сожалению, ситуация развивается в запрогнозированных рамках. Британский штамм, как и другие штаммы, скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов нашей страны.
Причин для паники я не вижу. Во-первых, из-за противоречивости той информации, которая идет по данному штамму, широко распространившемуся в странах Западной Европы. Во-вторых, ни один из пациентов с британским штаммом пока что не проходит стационарного лечения".
Дмитрий Пиневич при этом подчеркнул: все это не означает, что роста заболеваемости не произойдет.
"Но он в большей степени связан с весенним подъемом, наслаивающимся на сезонные заболевания, характерные для нашей страны. Вместе с тем в настоящее время такого роста мы не видим. Мы в готовности, мы не ослабляем все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета.
Масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, а может, и больше. Он свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем. Уровень заболеваемости сейчас ниже 40 процентов от пика весенней волны", - цитирует Пиневича телеграм-канал Минздрава.
11:21 12/03/2021
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