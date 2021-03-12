Кто кого: красно-зелёная система и бело-красно-белые партизаны

Боевой спецназ и первые лица администрации заняты срезанием ленточек и борьбой с надписями на тротуарах. В главный театр страны срочно набирают недоучившихся студентов. Унылые жэсовцы пилят дерево, на которое кто-то забросил "неправильный" флаг.





Взъерошенные работнички вырубают топорами красную полосу из речного льда. Рок-концерты идут под суд. Мостик через нашу речку был сперва серым, после бел-чырвона-белым, затем красно-зеленым, потом снова бчб. И дальше по кругу.





Державный бред? Сезонная шиза? Паралич головного мозга? Нет, просто – война культур. Два мира идут на лобовой таран.





Смотрите новый проект Epramova: Шокинг-Культ с Максимом Жбанковым. Это не новостной обзор. Не политический комментарий. Не плоский развлекательный гон. Шокинг-Культ - это движ поперек прописям.















