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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Кто кого: красно-зелёная система и бело-красно-белые партизаны

Оглянись вокруг и посчитай странные вещи и дикие поступки, что происходят в Беларуси.

Кто кого: красно-зелёная система и бело-красно-белые партизаны
Боевой спецназ и первые лица администрации заняты срезанием ленточек и борьбой с надписями на тротуарах. В главный театр страны срочно набирают недоучившихся студентов. Унылые жэсовцы пилят дерево, на которое кто-то забросил "неправильный" флаг. 

Взъерошенные работнички вырубают топорами красную полосу из речного льда. Рок-концерты идут под суд. Мостик через нашу речку был сперва серым, после бел-чырвона-белым, затем красно-зеленым, потом снова бчб. И дальше по кругу.

Державный бред? Сезонная шиза? Паралич головного мозга? Нет, просто – война культур. Два мира идут на лобовой таран.

Смотрите новый проект Epramova: Шокинг-Культ с Максимом Жбанковым. Это не новостной обзор. Не политический комментарий. Не плоский развлекательный гон. Шокинг-Культ - это движ поперек прописям.
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