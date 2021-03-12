Весна идет! Символы не меняются: в Японии зацвела первая сакура
Цветение началось в префектуре Хиросима
Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба, пишет ТАСС. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. В прошлом году из-за пандемии местным жителям и иностранным туристам не удалось в привычной манере полюбоваться цветением сакуры. Особо жесткие ограничения действовали в Токио, где власти настоятельно рекомендовали местным жителям отказаться от пикников в парках во время цветения сакуры. Ожидается, что в этом году ситуация не улучшится - в Токио из-за ситуации с распространением нового коронавируса по крайней мере до 21 марта действует режим чрезвычайной ситуации.
09:59 12/03/2021
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