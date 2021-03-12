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Снежный коллапс и ДТП: Минск с утра в пятницу стоит в 8-балльных пробках

Невесенний снегопад осложнил ситуацию на дорогах столицы в пятницу. Самая сложная дорожная обстановка в Минске, по информации "Яндекс. Пробки", на наблюдалась в районе улиц Немиги, Я. Купалы, Я. Коласа, Маяковского, на развязке в районе Ванеева.


В утренний час пик добраться на работу было непросто: из-за непогоды на дорогах немало аварий, останавливается общественный транспорт. Стоит МКАД от Малиновки до Сухарево – пробка в обе стороны.

Автолюбители сообщают о том, что машины вынуждены ехать с небольшой скоростью, на дорогах заносит.

Утром "Минсктранс" сообщил о приостановке общественного транспорта по некоторым маршрутам из-за ДТП. Так, с 8 утра остановились троллейбусы на улицах Голодеда (в направлении Ташкентской), Панченко (в обоих направлениях), Притыцкого, на проспекте Пушкина.

Ситуацией воспользовались службы такси - тарифы на услуги этого вида транспорта выросли утром в пятницу вдвое.

Накануне ГАИ Минска напомнила автолюбителям о необходимость быть осторожными на дорогах из-за сложных погодных условий. А в начале марта Госавтоинспекция призвала водителей не спешить "переобуваться" на летнюю резину, хотя с первого марта зимние шины на авто уже не обязательны.
Sputnik
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