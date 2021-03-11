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В розыске Орский убийца - в Москве начали искать одного из самых опасных маньяков России

Полиция Москвы начала поиски Орского маньяка Валерия Андреева. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Baza.

Валерий Андреев
Фото: Telegram-канал BAZA
олиция Москвы начала поиски Орского маньяка Валерия Андреева. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Baza.

Ориентировку на 63-летнего мужчину разослали столичным полицейским: у следствия появилась информация, что он может скрываться в Москве. На счету одного из самых опасных и разыскиваемых преступников России убийства не менее семи женщин в Оренбургской области.

Всего же следствие подозревает его в расправе над более чем 100 жертвами. Преступления он совершал с 2006 по 2013 год. Следователи вышли на него в 2012 году в ходе расследования убийства 18-летней Ольги Журавлевой. Андреева задержали, но из-за нехватки доказательств отпустили. Сразу же после этого он исчез, пишет Лента.ру.

В декабре 2019 года Андреев возглавил список самых разыскиваемых лиц Интерпола, составленный ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дальнобойщик Андреев, известный как Орский маньяк, подозревается в серии убийств и изнасилований женщин. Он похищал их на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними. 
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