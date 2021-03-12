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Только на нос: в Мексике создали маску, которая спасает от коронавируса

Как пишет CentralAsia, в Мексике исследователи Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни.


Как сообщается на сайте правительства Мексики, маска создана для защиты, когда необходимо бывает ее снимать, например, при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога.

Отмечается, что исследователи ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок. Предполагается, что данная разработка не является заменой основной маски, а просто усиливает меры по защите здоровья в те моменты жизни, когда человеку необходимо находиться без основных средств индивидуальной защиты.
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