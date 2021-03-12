Греция намерена открыть страну для туристов в середине мая





Греческие власти планируют начать прием туристов уже с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки ITB 2021. Об этом пишет издание Protothema.





Несмотря на рост числа случаев Covid-19, «Греция готова с полным протоколом на лето 2021 года», — сказал министр туризма Гарри Теохарис





По его словам, республика особо будет рада вакцинированным путешественникам или тем, у кого выработались антитела после болезни, пишет telegraf.by





Кроме того, «туристы будут проходить выборочную проверку», — сказал Теохарис.





Теохарис также объявил о приоритетной вакцинации работников туристической отрасли.





На данный момент один миллион из 11 миллионов греческого населения получили прививку, в том числе 400 000 человек, окончивших курс вакцинации, получив вторую дозу.





Греческое правительство, которое поддержало идею европейского паспорта вакцины, прогнозирует постепенное открытие своих границ в апреле для путешественников из других стран ЕС и в такие страны, как Израиль, которые имеют хорошо развитые программы вакцинации, сказал министр туризма.





Напомним, власти Турции отменили бумажную анкету для въезжающих в страну. С 15 марта все пассажиры за 72 часа до прибытия в республику должны будут заполнить электронный опросник.



