Второй пациент в мире вылечился от ВИЧ

Первым человеком, излечившимся от ВИЧ, стал Тимоти Браун в 2011 году. Он прошел аналогичное лечение, и через три с половиной года было установлено, что вируса в его организме больше нет.





В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, отмечается, что у доноров стволовых клеток, полученных Кастильехо, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ, пишет ru.oxu.az





Ученые подозревают, что трансплантация стволовых клеток останавливает способность вируса к репликации внутри организма, заменяя собственные иммунные клетки пациента донорскими, которые сопротивляются инфекции. Тесты, проведенные с Кастильехо, показывают, что 99% его иммунных клеток были заменены донорскими.





В то же время, специалисты отмечают, что лечение стволовыми клетками является агрессивным и в основном использовалось для лечения рака пациента, а не ВИЧ. Его применяют только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, у которых также есть опасные для жизни гематологические злокачественные новообразования. Поэтому лечение не будет широко предлагаться пациентам с вирусом иммунодефицита, которые проходят успешное антиретровирусное лечение.



