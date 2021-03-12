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Второй пациент в мире вылечился от ВИЧ

40-летний мужчина из Лондона Адам Кастильехо излечился от ВИЧ благодаря терапии стволовыми клетками, которую он прошел из-за онкозаболевания. По словам врачей, у него не обнаружено наличие вируса через 30 месяцев после прекращения терапии, передает "Профиль".

Первым человеком, излечившимся от ВИЧ, стал Тимоти Браун в 2011 году. Он прошел аналогичное лечение, и через три с половиной года было установлено, что вируса в его организме больше нет.

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, отмечается, что у доноров стволовых клеток, полученных Кастильехо, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ, пишет ru.oxu.az

Ученые подозревают, что трансплантация стволовых клеток останавливает способность вируса к репликации внутри организма, заменяя собственные иммунные клетки пациента донорскими, которые сопротивляются инфекции. Тесты, проведенные с Кастильехо, показывают, что 99% его иммунных клеток были заменены донорскими.

В то же время, специалисты отмечают, что лечение стволовыми клетками является агрессивным и в основном использовалось для лечения рака пациента, а не ВИЧ. Его применяют только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, у которых также есть опасные для жизни гематологические злокачественные новообразования. Поэтому лечение не будет широко предлагаться пациентам с вирусом иммунодефицита, которые проходят успешное антиретровирусное лечение.
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