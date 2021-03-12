Пакистан заблокирует популярную социальную сеть TikTok после решения суда
В Пакистане запретили TikTok
Как передает РИА Новости, об этом заявил в четверг представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран.
"Суд попросил Пакистанское телекоммуникационное управление заблокировать доступ к TikTok", - сообщил Мехран газете Dawn, добавив, что ведомство выполнит этот приказ.
Ранее Высокий суд города Пешавар заявил, что отдает приказ о запрете приложения, согласившись с доводами заявителя, что приложение распространяет непристойный контент. Представитель TikTok в Пакистане заявил, что слышал о судебном постановлении, компания даст комментарий позже.
Приложение TikTok было запрещено в Пакистане в октябре прошлого года, но спустя десять дней запрет на работу приложения был снят после того, как компания-разработчик обязалась модерировать аккаунты в соответствии с местными законами.
08:05 12/03/2021
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