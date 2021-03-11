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Политзаключенный Игорь Лосик на глазах у следователя пытался порезать себе вены

Сегодня политзаключенному Игорю Лосику выдвинули новое обвинение.

Политзаключенный Игорь Лосик на глазах у следователя пытался порезать себе вены
После этого он на глазах следователя в знак протеста пытался порезать себе вены и объявил сухую голодовку, пишет канал «Беларусь головного мозга». Это происходило и в присутствии адвоката, дополняет Радио «Свобода».

Жена Игоря Лосика - Дарья - записала видеообращение.

«Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательства над собой и здравым смыслом он не позволит». «[Голодовка] — это крайний шаг, на который вынудили пойти Игоря».
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