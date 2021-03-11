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«Свислочская» и «Копыльская». Какие еще названия получили более 50 остановочных пунктов в Минске

В столице получили названия более 50 остановочных пунктов городского транспорта, еще пять названий были изменены решением Мингорисполкома от 22 февраля 2021 г. № 552.


Решение, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, остановочный пункт на ул. Свислочской за перекрестком с МКАД в сторону пер. Свислочского получил название «Свислочская», а остановка на ул. Павловского в направлении ул. Академика Красина названа «Павловского».

На ул. Уборевича в обоих направлениях появились остановочные пункты «Копыльская», на пр. Рокоссовского в обоих направлениях теперь есть остановка «Проспект Рокоссовского, 55». На ул. Чюрлёниса в сторону ул. Каролинской остановочный пункт назван «Каролинский проезд». На ул. Жуковского остановочный пункт за пересечением с ул. Воронянского в сторону ул. Аэродромной получил название «Станция метро «Ковальская Слобода».

Всего новые названия получили 54 остановочных пункта в столице. Еще пять остановок были переименованы. В частности, остановочные пункты на ул. Карвата, ранее называвшиеся «Дом офицеров», переименованы в «Связистов», а три остановки «Ковальская Слобода» на пересечении ул. Жуковского и Воронянского теперь будут носить название «Станция метро «Ковальская Слобода».
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