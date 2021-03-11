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Политзаключенный Дмитрий Фурманов в суде объявил голодовку

Политзаключенный Дмитрий Фурманов в суде объявил о голодовке, сообщает телеграм-канал @strana_official. Таким образом он протестует против ужасных условий содержания в гродненской тюрьме.


Дмитрий Фурманов / spring96.org​

9 марта Фурманова поместили в карцер на пять дней, и он не знал, что стало причиной дисциплинарного взыскания. Уже месяц его за пределы камеры водят исключительно в наручниках, передает Еврорадио.

Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая 2020-го в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Он был региональным координатором Тихановской. Его обвинили в "организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок". Фурманов признан политзаключенным.

В январе в Октябрьском суде Гродно начали рассматривать уголовное дело, по которому проходят Дмитрий Фурманов, Владимир Книга и Евгений Резниченко.
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