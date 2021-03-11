Политзаключенный Дмитрий Фурманов в суде объявил голодовку





Дмитрий Фурманов / spring96.org​





9 марта Фурманова поместили в карцер на пять дней, и он не знал, что стало причиной дисциплинарного взыскания. Уже месяц его за пределы камеры водят исключительно в наручниках, передает Еврорадио.





Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая 2020-го в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Он был региональным координатором Тихановской. Его обвинили в "организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок". Фурманов признан политзаключенным.





В январе в Октябрьском суде Гродно начали рассматривать уголовное дело, по которому проходят Дмитрий Фурманов, Владимир Книга и Евгений Резниченко.







