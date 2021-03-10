



Перед началом судебного заседания. Фото: Александр ЧУГУЕВ, Вечерний Бобруйск





Напомним, по результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 218 (покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере, совершенные общеопасным способом).





Дело ведет судья Наталья Огладкова, гособвинитель — Николай Тишкевич. Интересы обвиняемого в суде защищает адвокат. На сегодня объявлены прения сторон.





Сегодня в зале заседаний присутствовали мать, жена обвиняемого, а также представитель Центра досуга и творчества (в здании последнего находится опорный пункт).





В начале заседания адвокат просит приобщить к материалам квитанцию о возмещении обвиняемым ущерба УВД Бобруйского горисполкома в размере 124 руб. 48 коп. Напомним, еще один иск за причиненный ущерб в размере 4 644 рубля 14 копеек подавал Центр досуга и творчества. Часть этой суммы, а именно 1 740 рублей, родные обвиняемого уже возместили. Сам обвиняемый уверен, что ее достаточно, так как требуемая сумма слишком завышена.





Гособвинитель: «Это не протест, это беспредел»





Во время прений прокурор Николай Тишкевич еще раз восстановил картину произошедшего 28 сентября 2020 года, после чего перечислил обстоятельства, которые можно отнести к смягчающим вину обвиняемого.





— Позицию обвиняемого в суде мы оцениваем, как полное признание своей вины и для меня очевидно, что он раскаивается в содеянном, — сказал гособвинитель. — Эту позицию можно учитывать, как смягчающие обстоятельства. Но преступление совершено и нужно учитывать тяжесть содеянного. Надо, наверно, учесть и тот момент, что совершены эти действия в период напряженной поствыборной ситуации в стране, когда происходили эти митинги, задержания. Не хочу этот момент излишне политизировать, тем не менее именно тогда атмосфера в обществе была не очень здоровой. Все мы понимаем: так нельзя делать, это не протест, это беспредел. Надеюсь, что у нас не будет такого, как в других странах, где во время протестов сжигают целые кварталы — машины, магазины и прочее.





Прокурор считает, что в ходе предварительного следствия действия обвиняемого были квалифицированы верно. Имеется целый ряд заключений и экспертиз, в материалах дела есть протоколы осмотра с места происшествия, видеоматериалы, в ходе признательных показаний обвиняемого никаких противоречий нет.





— С учетом личности обвиняемого и тяжести содеянного, а также смягчающих обстоятельств, прошу признать Э. виновным по части 1 статьи 339 (Хулиганство) и назначить ему наказание 2 года лишения свободы, по статье 14 часть 1, и 218 ч. 1 — 6 лет лишения свободы. Окончательно определить наказание — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Также прошу взыскать процессуальные издержки с обвиняемого и удовлетворить гражданский иск, заявленный Центром досуга и творчества. Кроме того, прошу применить в отношении обвиняемого принудительное лечение от алкоголизма.





Представитель Центра досуга и творчества иск о взыскании с обвиняемого изначально заявленной суммы ущерба поддерживает. «Потому что других вариантов у нас нет, нам нужно делать ремонт».





Защита: «Наказание за содеянное не должно быть только карой»





Речь адвоката была убедительной и довольно трогательной. Супруга обвиняемого во время его выступления вытирала рукой слезы. Сам обвиняемый держался вполне спокойно, только руки, сцепленные в замок, выдавали тревожное ожидание.





— Оспаривать квалификацию, которая была сегодня поддержана прокурором, у меня, как у защитника, нет никаких оснований, — говорит адвокат. — Вместе с тем, Высокий суд, я прошу обратить ваше внимание на то, что мой подзащитный не в коем случае не хотел своими действиями причинить вред людям. Он дождался в тот вечер, когда все уйдут из опорного пункта правопорядка, увидел, как сотрудник милиции закрывал входную дверь на ключ. В дальнейшем подошел к двери, подергал ее. Подзащитный признал вину полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном. Когда он увидел, что бензин вспыхнул, испугался ответственности и уехал из Беларуси, но через несколько дней решил вернуться и сдаться в правоохранительные органы.





Защитник отметил, что обвиняемый с самого начала производства по делу давал подробные, последовательные показания, сотрудничал с органами уголовного преследования, им и его семьей были приняты меры по возмещению ущерба. Судимостей на данный момент Э. не имеет, как и действующих административных взысканий, женат, воспитывает несовершеннолетнюю дочь 2010 года рождения. Кроме того, у него есть еще два совершеннолетних сына. Согласно характеристике из Следственного изолятора № 5 Бобруйска, режим содержания не нарушает.





Что касается зависимости от алкоголя, адвокат указал на то, что ранее его подзащитный состоял на учете у врача-некролога, но был снят с него еще в 2012 году в связи с ремиссией, поэтому в принудительном лечении он не нуждается.





— Наказание не должно быть только карой за содеянное, — отметил защитник. — Главной целью уголовной ответственности является исправление лица, совершившего преступление. Э. понимает, что совершил преступление, понимает, что заслужил наказание, но 6 лет лишения свободы, на мой взгляд, не соответствует тяжести совершенного преступления и личности моего подзащитного.





Защитник попросил суд назначить обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы. Он напомнил, что ущерб УВД Бобруйского горисполкома был полностью возмещен, документ об этом представлен суду. А в отношении иска Центра досуга и творчества защита остается непреклонной: его сумма в размере 4 664 рубля слишком завышена. Исходя из этого адвокат просит удовлетворить иск Центра досуга и творчества в части на сумму 1 740 рублей, которые родные обвиняемого уже выплатили, в остальной его части просит отказать.





Судья объявила перерыв до 12 марта. В этот день будет предоставлено слово обвиняемому.





Родные обвиняемого: «Тюрьма еще никого не излечила»





После суда корреспондент «ВБ» поговорила с матерью обвиняемого Галиной.





— Сын мой никогда хулиганом не был, — говорит женщина. — Водка никого до добра не доводит, но он и не алкоголик. Хороший отец, дети выросли нормальными: один сын получил образование и сейчас пошел на сверхсрочную службу в армии, второй великолепно учится на 8-9 в техникуме. Я согласна со словами адвоката и с его просьбой назначить наказание в виде ограничения свободы. Это больше даст в воспитательном плане, тюрьма еще никого не излечила.





Супруга обвиняемого говорит, что в семье у них не было никаких проблем, бывали какие-то мелкие бытовые разногласия.





— Если бы случалась серьезные конфликты, скандалы, об этом было бы известно милиции. Он не разу в жизни руку на меня не поднял. Хороший муж, хороший отец.