Кроме того, пишет TUT.BY, предварительные результаты исследований позволяют предположить увеличение тяжести течения и вероятности летального исхода при коронавирусной инфекции, вызванной этим штаммом. Инфекционист Никита Соловей рассказал, чего нам ждать от нового варианта вируса.





Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у приехавших из-за границы — Польши, Украины, Египта. Еще несколько положительных образцов получены у инфицированных на территории страны.





— Сегодня есть три варианта коронавируса, которые имеют значимые мутации, а всего вариантов мутаций существуют уже тысячи. Три — это британский, южноафриканский и бразильский. Именно они имеют определенную значимость с клинических и эпидемиологических позиций. Во-первых, это варианты вируса, которые быстрее распространяются, считается, что их контагиозность может быть выше на 50−70%. Во-вторых, есть некоторые исследования, которые показывают, что, возможно, заболевание, вызванное таким штаммом, будет протекать более тяжело и летальность будет выше. Однако если с контагиозностью все понятно, то исследования, касающиеся особенностей клинического течения коронавирусной инфекции, вызванной британским штаммом вируса, противоречивы. Сказать однозначно пока нельзя: часть работ демонстрирует увеличение тяжести инфекции и повышение летальности, а часть — нет, — говорит Никита Соловей.





— По вашим оценкам, из-за нового штамма может ли быть скачок количества инфицированных в сутки?





— В последующем может быть подъем. В некоторых странах мира появление мутантных вариантов вируса существенно изменило эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в худшую сторону, несмотря на все используемые меры инфекционного контроля.





Инфекционист уверен, что людям по-прежнему нужно строго придерживаться правил социального дистанцирования, мыть руки, носить маски.





— Носить сейчас маски на улице, когда вы находитесь на свежем воздухе и не контактируете с другими людьми рядом, — бессмысленно. Вирус быстро погибает в окружающей среде при низких температурах. Главное их носить в помещениях, в общественном транспорте, там, где большое скопление людей в замкнутом пространстве, а температура воздуха близка к комнатной. Респираторы должны резервироваться для медицинских работников, обычным людям, которые не подвергаются экспозиции большим количеством возбудителя, они в принципе не нужны. Достаточно даже тканевой маски. В маске мы в первую очередь защищаем других, если сами заболели, и в какой-то мере защищаемся от других источников инфекции, к тому же, когда у нас на лице маска, мы не трогаем руками свои слизистые, нет соблазна дотронуться до рта, носа.





— Нужно ли прививаться от коронавируса несмотря на то, что появляются новые штаммы вируса? Говорят, что вакцина все равно защищает.





— Наша позиция — однозначно стоит прививаться. Мутация не меняет полностью состав S-протеина — белка, который необходим для связывания вируса с основным рецептором при проникновении в клетку и именно к которому образуются антитела после вакцинации. Сам по себе антиген S-протеин имеет множество эпитопов — это отдельные маленькие участки антигена. И антитела образуются к каждому из эпитопов. Например, S-протеин имеет 15 эпитопов, а мутация изменяет только максимум 2 или 3 из них, при этом остальные 12−13 эпитопов останутся прежними, к ним в результате вакцинации все равно образуются антитела. Вакцина существенно в эффективности не потеряет, особенно в плане предотвращения тяжелых форм заболевания. Первоочередная цель вакцинации — не столько не допустить развитие любой формы инфекции, сколько не допустить развитие у человека тяжелой формы заболевания. И в этом плане вакцина будет работать даже при появлении все более новых мутантных вариантов коронавируса.





По данным Минздрава, с начала пандемии на 11 марта 2021 года в Беларуси зарегистрированы 298 960 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 289 622 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2070 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.