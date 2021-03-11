Ученые показали и рассказали, чем болел самый древний белорус





Sputnik продемонстрировали самый древний череп, найденный в Беларуси.





Белорусские ученые исследуют скелетированные человеческие останки и определяют по ним заболевания древнего населения нашей страны. Для каждого недуга есть своя система, по которой специалисты диагностируют болезнь и степень ее развития у человека.









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По найденным останкам можно определить заболевания, которыми страдали люди в древности - это возрастные изменения позвоночника, суставов, заболевания зубо-челюстной системы - кариес, абсцесс челюсти, травмы, также можно увидеть посттравматические изменения", - рассказала аспирант отдела антропологии Института истории НАН РБ Дарья Грицкевич.





Сотрудники института показали журналистам Sputnik самый древний найденный на территории современной Беларуси череп человека. Скелетированные останки были найдены белорусским археологом Михаилом Чернявским в 1962 году во время раскопок древней кремнедобывающей шахты бронзового века. Им уже 3,5 тысячи лет, но ученым удалось установить, чем болел "древний шахтер".





Дарья Грицкевич изучает болезни древнего населения белорусского Подвинья в 14-18 веках. Молодой историк пояснила, что заболевания людей, живших на территории современной Беларуси, зависели от многих факторов, в том числе и от рациона питания, и от физической активности. Кроме того, по останкам ученые могут определить, какой деятельностью занимался человек.





Смотрите на видео, как выглядит самый древний череп, найденный на территории Беларуси и чем болел его хозяин, живший много веков назад.















