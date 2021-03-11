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Белорус попал «в призы» на крупном турнире по покеру

Белорусский покерист Никита Бодяковский снова дает о себе знать. На этот раз ему удалось занять пятое место на онлайн-турнире Millions Online Mega High Roller от partypoker.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: arkaycollege.com

Первоначальным взносом в турнире были 102 000 долларов. Зато огромными стали и призовые: первое место – 1 310 715 долларов, второе – 805 000 долларов, третье – 525 000 долларов, и так далее.

Последней для нашего соотечественника раздачей стал поединок с Артуром Мартиросяном из России. Причем изначально Никита был в отличном положении, имея все шансы победить соперника.

У белоруса на руках была пара из двух «десяток», у россиянина – «девятка» и «десятка». Однако на столе появились четыре карты одной масти, что привело к внезапному флэшу у Артура.

Тем не менее, даже пятый результат принес звезде белорусского покера призовые в 269 500 долларов. Первое же место в турнире оказалось за британцем Майклом Аддамо.
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