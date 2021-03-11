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Блогер Сергей Петрухин вскрыл себе вены

Политзаключенный Сергей Петрухин вскрыл себе вены - из-за этого его отправили в карцер.

Блогер Сергей Петрухин вскрыл себе вены
фото: Наша нива
Как сообщает его адвокат, причина попытки суицида - в ужасной антисанитарии и сокамерниках в камере, куда его перевели.

Сергея Петрухина содержат в тюрьме №4 Могилева. Он попал в карцер 27 февраля и пробудет там до 17 марта. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

Блогеру из Бреста грозит до 3 лет колонии. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти, оскорблении судьи.
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