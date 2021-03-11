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Чтобы ОМОНу хватило на зарплату? В госучреждениях вводится режим "жэстачайшай эканомии"

В Минюсте подтвердили подлинность слитого в сеть документа, согласно которому судебным исполнителям запретили пользоваться на работе электрочайниками и обогревателями и еще много чего нельзя.

Чтобы ОМОНу хватило на зарплату? В госучреждениях вводится режим "жэстачайшай эканомии"
В Сети появилось фото документа, адресованного начальникам территориальных органов принудительного исполнения Брестской области. В нем сказано, что в марте из-за тяжелого финансового положения вводится «режим жесткой экономии денежных средств». 

 В документе перечисляются некоторые из мер, которые необходимо предпринять: например, исключить отправление заказных писем, не использовать электрочайники и обогреватели, не обращаться за доставкой и заменой воды для бойлера. 

 В письме также отмечается, что потребность в денежных средствах по результатам первого квартала 2021 года составляет 873 тысячи рублей, при этом в январе-феврале 2021 года в адрес территориальных органов принудительного исполнения (ОПИ) было в среднем перечислена 621 тысяча рублей. 

 Чтобы сэкономить деньги, территориальным ОПИ предлагается принять меры к сокращению расходов на пересылку почты и перейти на электронное взаимодействие со сторонами исполнительного производства и иными участниками. 

Отправлять почту можно только в пределах прописанного лимита, заказные письма следует исключить вовсе. 

"В случае, если данных мер будет недостаточно, главное управление юстиции будет вынуждено отказаться от услуг специалистов по документационному обеспечению, согласовав сокращение общего количества ставок до 20", — сказано в документе.


Читать полностью: https://finance.tut.by/news722039.html?c
В пресс-службе Министерства юстиции TUT.BY сообщили, что такой документ действительно был.
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