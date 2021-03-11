Белорусский водитель под видом гвоздей пытался ввезти в Польшу 650 тысяч (!) пачка сигарет. Стоимость партии - 2,5 миллиона долларов.





По какому-то совпадению сигареты - с той же фабрики «Неман», единственным оператором продажи которой в Беларуси является «Энерго Оил» приближенного к Лукашенко олигарха Алексея Олексина.



