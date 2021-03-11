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Очередной привет от Олексина: польские таможенники остановили очередную крупную партию контрабандных сигарет

Польские таможенники нашли в белорусской фуре очередную крупную партию контрабандных сигарет.

Белорусский водитель под видом гвоздей пытался ввезти в Польшу 650 тысяч (!) пачка сигарет. Стоимость партии - 2,5 миллиона долларов.

По какому-то совпадению сигареты - с той же фабрики «Неман», единственным оператором продажи которой в Беларуси является «Энерго Оил» приближенного к Лукашенко олигарха Алексея Олексина.

Последние месяцы такие партии контрабанды европейцы выявляют по несколько раз в неделю, передает @euroradio
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