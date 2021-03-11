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Мотофестиваль в Бресте отменили из соображений безопасности

Крупнейших на территории СНГ мотофорум ежегодно проводится в Бресте в конце мая. Однако в прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса.


Иллюстративное фото

Традиционного Brest Bike Festival International, не будет и в этом году, сообщили в организаторы мероприятия в Facebook.

В 2020-ом причиной отмены мотофорума стала эпидемиологическая ситуация в стране. На тот момент в Беларуси было зафиксировано более 13 тысяч зараженных коронавирусом, а умерло более 80 пациентов. И, несмотря на то, что другие страны одна за другой вводили жесткие запреты, Беларусь шла иным путем: не закрыла границы и не остановила работу предприятий, в стране по-прежнему работали рестораны, музеи и кинотеатры, школы и университеты были открыты.

В 2021 году, на день публикации, в Беларуси зафиксировано более 298 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19, скончались – более 2 тысяч. Такие данные приводятся в официальной статистике Минздрава.

Однако решение не проводить байк-фэст, который ранее собирал в областном центре тысячи байкеров, команда приняла не из-за эпидемиологической обстановки, а из соображений безопасности.

«Безопасность наших гостей мы ценим превыше всего и, в текущих обстоятельствах, мы не можем ее гарантировать. Девиз BBFI «Мир без границ!» остается ключевой ценностью мероприятия. В привычном формате, проведение фестиваля невозможно. Brest Bike Festival International — фестиваль международного мототуризма и он должен оставаться таким же открытым и безопасным, как всегда ранее», — сообщили организаторы.

Brest Bike Festival – один из лучших мотофестивалей в Беларуси и крупнейших на территории СНГ. Ежегодно в нем принимают участие около 10 тысяч мотоциклистов из более чем 20 стран мира. Фестиваль проходил в Бресте и сопровождался масштабным мотопробегом по центральным улицам города.
B-G.by
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