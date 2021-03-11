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В Беларусь пришел "британец" - он самый заразный и самый смертельный из всех известных штаммов коронавируса

В Беларусь пришел новый штамм коронавируса — «британский», сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

В Беларусь пришел "британец" - он самый заразный и самый смертельный из всех известных штаммов коронавируса
В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Как рассказала заведующая лабораторией Елена Гасич, в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию страны. 

Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа — Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны.

Как отметила Елена Гасич, «в образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для „британского“ варианта вируса. Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в 4 пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для „британского“ варианта вируса.

Для подтверждения циркуляции на территории Республики Беларусь новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID показали принадлежность исследуемого генома к „британскому“ варианту».

Развитие пандемии COVID-19 обусловлено, в том числе, проблемой изменчивости возбудителя. Этот феномен хорошо известен для РНК-геномных вирусов (например, грипп, ВИЧ) и позволяет возбудителям поддерживать и развивать популяцию за счет более эффективной адаптации к чувствительным клеткам. 

Для профилактики этого явления необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений генома возбудителя, физическое дистанцирование и вакцинация.

Напомним, что новый вариант вируса SARS-CoV-2, получивший наименование В.1.1.7 был обнаружен в ноябре 2020 года. Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения «британского» варианта штамма коронавируса, пишет tut.by


С учетом того, что в Беларуси только в 2020 году и от менее опасных штаммов, вероятнее всего, умерло примерно 30 тысяч человек, даже сложно представить, что нас может ожидать уже в самой ближайшей перспективе. Так что не пренебрегайте необходимыми мерами безопасности и берегите себя.
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