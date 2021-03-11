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Епископ Великоселец подписал декрет о полном отпущении грехов

Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец распорядился о полном отпущении грехов верующим, однако назван ряд условий.


Соответствующий декрет епископа размещен на официальном сайте белорусских католиков. Данное распоряжение Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии сделал после того, как понтифик назвал 2021-й годом Святого Иосифа.

"До 9 декабря 2021 года белорусским католикам будут полностью отпускать грехи в костелах при соблюдении ряда условий", - говорится в декрете.

Кроме обязательного покаяния и евхаристии, католики должны регулярно по 30 минут читать "Отче Наш", совершать милосердные поступки, молиться в особые дни Святому Иосифу. Декрет о полном отпущении грехов верующим будет действовать до 8 декабря 2021 года.

В документе также оговаривается и ситуация, связанная с пандемией коронавируса - особый чин полного отпущения грехов, предусмотренный на этот год, будет распространяться на пожилых людей, больных и умирающих.

Кроме этого, определены юбилейные костелы, где будут совершать чин полного опущения грехов. Это архикафедральный костел в Минске, приход девы Марии и святого Станислава в Могилеве, Национальный санктуарий в Будславе, костелы святого Иосифа в Воложине, в г.п. Городея, в Крупках, Молодечно, деревне Рубежевичи.

Святой Иосиф является одним из самых почитаемые в католичестве святых. Католики считают, что Святой Иосиф был обрученным мужем Пресвятой Девы Марии, опекуном Иисуса и его воспитателем.

Католическая церковь отмечает день Святого Иосифа 19 марта. Этот святой является небесным покровителем орденских обществ, братств и союзов, носящих его им. Кроме этого - сирот, путешественников, узников, умирающих, рабочих и ремесленников, дровосеков, инженеров, саперов.

День Святого Иосифа отмечается особенными блюдами, цветами, статуями, открытками, свечками, вином и особенными хлебами и тортами. Мясо на столе запрещено, так как праздник, как правило, припадает на пост. 

В настоящее время у католиков продолжается Великий пост, католическая Пасха в этом году припадает на 4 апреля.
Источник: sputnik.by
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