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Ученые назвали самый смертоносный из известных штаммов COVID-19

Ученые определили, какой штамм коронавируса самый смертоносный.


Исследования, которые провели эпидемиологи Эксетера и Бристоля, показали, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 чаще приводит к гибели больных, чем предыдущие варианты COVID-19, об этом пишет журнал British Medical Journal.

Британский штамм оказался на 30-100 процентов более смертоносным. Ученые изучили данные более ста тысяч человек, сопоставляя уровни смертности в течение 28 дней после того, как у больных был подтвержден ковид. 54 906 человек были заражены британской формой коронавируса, такая же группа – другими штаммами. Учитывался возраст, пол, этническая принадлежность пациентов и прочие факторы.

Ученые выяснили, что среди заразившихся британским штаммом из 1000 человек умирали 4,1, а среди тех, у кого определялись другие штаммы ковида, зафиксировано 2,5 случая смертей на тысячу больных. В среднем риск смерти от «британца» выше в 1,64 раза.

Медики опасаются, что в результате мутаций могут возникнуть новые, еще более опасные формы ковида.
Источник: kp.by
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