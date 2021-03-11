Ученые назвали самый смертоносный из известных штаммов COVID-19





Исследования, которые провели эпидемиологи Эксетера и Бристоля, показали, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 чаще приводит к гибели больных, чем предыдущие варианты COVID-19, об этом пишет журнал British Medical Journal.





Британский штамм оказался на 30-100 процентов более смертоносным. Ученые изучили данные более ста тысяч человек, сопоставляя уровни смертности в течение 28 дней после того, как у больных был подтвержден ковид. 54 906 человек были заражены британской формой коронавируса, такая же группа – другими штаммами. Учитывался возраст, пол, этническая принадлежность пациентов и прочие факторы.





Ученые выяснили, что среди заразившихся британским штаммом из 1000 человек умирали 4,1, а среди тех, у кого определялись другие штаммы ковида, зафиксировано 2,5 случая смертей на тысячу больных. В среднем риск смерти от «британца» выше в 1,64 раза.





Медики опасаются, что в результате мутаций могут возникнуть новые, еще более опасные формы ковида.







