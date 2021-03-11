Андрей Бреннер. Об этом пишет обозреватель DW





Давайте по-честному! Кто из читающих эти строчки дословно понимает, о чем поют со сцены "Евровидения"? Даже если вы прекрасно владеете английским, понять, что действительно имеет в виду тот или иной участник, часто невозможно просто из-за отсутствия какого-либо смысла. А что уж говорить, если песня исполняется на национальном языке.





Судя по всему, представитель Беларуси на "Евровидении-2021" в Роттердаме группа "Галасы ЗМеста" композицию "Я научу тебя" споет на русском языке. Что, помимо странного текста, еще более усложняет понимание. Если отвлечься от контекста, то по мне это, скорее, баллада доминирующего партнера в садо-мазохистской паре: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку". Слова из политического лексикона в песне можно услышать разве что в этих строчках: "Меняй замшелые устои, свободный мир неотвратим! Несовременный, недостойный, ретроград недопустим!"





Политика на "Евровидении"

Шансов, что организатор - Европейский вещательный союз (ЕВС) - усмотрит в приведенных выше словах политический призыв (что было бы нарушением правил) и попросит белорусов изменить текст, немного. В 2009 году ЕВС потребовал от грузинских участников либо заменить слова, либо представить новую песню вместо "We Don't Wanna Put In". В переводе с английского она звучала как "Мы не хотим Путина". После отказа сделать это страна была дисквалифицирована. "Евровидение-2009" в Москве (спустя год после грузино-российской войны) прошло без Грузии.





Но грузины пели на английском. Понять эзопов язык группы "Галасы ЗМеста" можно, только зная русский и зная контекст. Ведь лишь из контекста, интонации и выбора слов ясно, что солист группы Дмитрий Бутаков и в песне для "Евровидения", и в других своих композициях высмеивает не режим Лукашенко, а оппозицию, ее лидеров и участников протестов. В других его сочинениях, например в песне "Евромечта", сарказм еще более очевиден: "Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать".





Эти слова точно вызовут шквал критики не только у фанатов "Евровидения", так любимого у ЛГБТ. И можно не сомневаться в том, что зрители "Евровидения" будут в курсе контекста. Во время прямой трансляции конкурса у организаторов есть от 30 до 45 секунд, чтобы подготовить сцену к выступлению следующего участника. Телезрители в это время смотрят видеоклип, знакомящий с конкурсантом, а комментаторы из четырех десятков стран рассказывают о том, кто сейчас выступит и о чем поется в песне.





Телезрители знают, что происходит в Беларуси

И даже если эти комментаторы не сочтут нужным упомянуть идейную близость группы "Галасы ЗМеста" правящему в Беларуси режиму и передать смысл песни "Я научу тебя"; даже если они не расскажут о том, что дуэт VAL - белорусский участник отмененного в прошлом году из-за пандемии конкурса - по решению гостелевидения в 2021-м не смог поехать в Роттердам, так как поддержал протесты, телезрители будут в курсе контекста. Ведь они смотрят новости и знают, что происходит в Беларуси.





За политику властей их страны на "Евровидении" уже доставалось участникам из России. В 2014 году в Копенгагене сестры Толмачевы были освистаны не за их выступление, а за аннексию Крыма Россией и за гомофобное российское законодательство. Годом позже отголоски этой реакции были слышны и на конкурсе в Вене, где от России выступала Полина Гагарина.





"Я научу тебя" обеспечен провал

Реакция зрителей в зале тогда не сказалась на местах, которые заняли участницы: Толмачевы - седьмое, а Гагарина - второе. В их песнях не было ни намека на политику. Другое дело "1944", с которой в Стокгольме в 2016 году победила украинка Джамала. Параллели депортации крымских татар с аннексией Россией полуострова были очевидны. Джамала выступила блестяще. Но она выиграла и благодаря той поддержке, которая была тогда у Украины в Европе.





Сейчас эта поддержка есть у Беларуси, но не у Александра Лукашенко и сторонников его режима. Эта поддержка есть у тех, кто выходил и выходит протестовать против диктатора, избивающего свой народ, кто не хочет, чтобы его "заставляли ходить по струночке" (цитата из "Я научу тебя"). В 2011 году на конкурсе в Дюссельдорфе с треском провалилась Анастасия Винникова, под звуки цимбал объяснявшаяся в любви к лукашенковской Беларуси песней "I love Belarus".





Такая же судьба ждет группу "Галасы ЗМеста", если, конечно, Европейский вещательный союз сочтет возможным ее участие в конкурсе. Но если ЕВС прислушается к критике и откажет песне "Я научу тебя" в праве звучать или "Галасы ЗМеста" выступать с европейской сцены, то, отправив на "Евровидение" нафталиновую и по форме, и по содержанию группу, это Минск дисквалифицировал сам себя. И не только на конкурсе.





Справка: Андрей Бреннер - многолетний корреспондент Deutsche Welle на конкурсе "Евровидение"