+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Скорость Twitter для россиян замедлили и пригрозили блокировкой соцсети

"Роскомнадзор" с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что социальная сеть будет медленнее работать на всех мобильных девайсах россиян, а также на 50% компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройствах, пишет ru.oxu.az

 

"Роскомнадзор" также пригрозил Twitter блокировкой при отказе выполнять требования российского законодательства.

 

В сообщении ведомства уточняется, что решение о замедлении работы принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента.

 

Так, "Роскомнадзор" констатировал, что Twitter с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к суициду, а также детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

 

В заявлении указано, что блокировка возможна в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом требований законов России об удалении запрещенной информации со страниц соцсети.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]