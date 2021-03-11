



Как сообщает шведское телевидение, такое решение организаторы Melodifestivalen приняли в связи со сложившейся в Беларуси внутриполитической ситуацией.





"То, что мы выбрали Беларусь в состав международного жюри, было ошибочным решением. Мы решили заменить ее Великобританией", – заявила продюсер конкурса Melodifestivalen Карин Гуннарссон.





Таким образом, в выборе исполнителя, который поедет от Швеции на песенный конкур "Евровидение", кроме зрителей будут участвовать представители восьми стран – Албании, Кипра, Франции, Исландии, Израиля, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Финальная часть Melodifestivalen состоится уже 13 марта.











