Беларусь исключили из международного жюри конкурса песни "Евровидение"
Ольгу Саламаха, заместителя главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1", исключили из международного жюри конкурса песни Melodifestivalen, сообщает sputnik.by.
Как сообщает шведское телевидение, такое решение организаторы Melodifestivalen приняли в связи со сложившейся в Беларуси внутриполитической ситуацией.
"То, что мы выбрали Беларусь в состав международного жюри, было ошибочным решением. Мы решили заменить ее Великобританией", – заявила продюсер конкурса Melodifestivalen Карин Гуннарссон.
Таким образом, в выборе исполнителя, который поедет от Швеции на песенный конкур "Евровидение", кроме зрителей будут участвовать представители восьми стран – Албании, Кипра, Франции, Исландии, Израиля, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Финальная часть Melodifestivalen состоится уже 13 марта.
08:14 11/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение