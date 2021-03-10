+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Пастор минской церкви: Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость

Церковь «Новая жизнь» 9 марта провела «срочную эвакуацию» своего имущества из Дома молитвы, откуда верующих принудительно выдворили 17 февраля.

Скриншот с видео

Христианам дали один день на то, пишет intex-press.by, чтобы «забрать все, что 19 лет они создавали в храме», говорится на сайте церкви.

– 9 марта — еще одна веха в истории церкви, — говорит пастор церкви Вячеслав Гончаренко. — Еще недавно это было очень оживленное место. Здесь было столько радости, веры и любви! Мы верим в Господа не притворяясь. А сегодня так грустно смотреть на то, как демонтируется вся эта красота и превращается в притчу.

Но это не значит, что мы не вернемся сюда. Бог может всё, Он может сделать так, что мы снова будем владеть этим местом и этим зданием… Теперь же наше здание захвачено. Оно будет как ковчег завета у филистимлян, который они забрали, а потом вернули обратно. Потому что ковчег Божий в этой Библейской истории стал великим проклятием для захвативших. Богу брошен вызов — и Он ответит.

– В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость, не имеющая милосердия, сострадания, любви — такая структура ничего не стоит, поэтому она исчезнет. А народ Божий будет благословен, — заявил священнослужитель.

Конфликт между церковью «Новая жизнь» и властями Минска, который длится уже больше 15 лет, разгорелся с новой силой в начале этого года. Судебные исполнители выписали общине предписание, а 17 февраля представители властей спилили в церкви замок и остановили молитву, проходившую внутри, и попросили всех покинуть здание и взяли его под охрану. Уже 21 февраля воскресная служба прихожан церкви «Новая жизнь» прошла на улице возле закрытого здания.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]