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Немецкие ультрас требуют освободить Игоря Банцера, который держит сухую голодовку восьмой день

В Гродно в начале марта судят Игоря Банцера – легенду местного андерграунда, станцевавшего якобы голым перед милицейской машиной.


За такое вот правонарушение Банцер уже четыре с лишним месяца за решеткой, из-за которой может не выйти еще дольше. Близкие музыканта связывают ситуацию с его гражданской активностью – переживший множество арестов в 2000-х и 2010-х, после президентских выборов мужчина не раз выходил на акции протеста в Гродно и даже устраивал яркий одиночный пикет возле местного суда, пишет «Трибуна».

3 марта Банцер объявил сухую голодовку – отказался и есть, и пить. Держит ее мужчина уже восьмой день. Его жена признается, что очень переживает за здоровье супруга – ведь он человек слова, который «готов идти до конца».

Тем временем о Банцере не забывает фанатское движение. Причем и за пределами Беларуси – полностью совпадающие с ним во взглядах фанаты немецкого «Санкт-Паули» даже вывесили тематический баннер на трибуне в матче Бундеслиги 2.
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