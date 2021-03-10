



"Вакцина будет разработана - у нас сомнений в этом нет. Но создание отечественной вакцины имеет ряд условий. Основная работа сконцентрирована на базе РНПЦ (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии – ИФ), но успех возможен при совместной работе с заинтересованными коллегами", - отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.





Он пояснил, пишет interfax.by, что речь идет не только о создании вакцины, но и о промышленном производстве.









"Создать прототип планируется к осени, а до конца года - опытно-промышленную партию", - пояснили в пресс-службе ведомства.





Все возможности для этого есть - у РНПЦ есть опыт создания вакцин, в частности, против бешенства, уверены в Минздраве.

По словам директора центра Владимира Горбунова, "исследования идут. Скоро мы узнаем, как долго держится иммунитет после заболевания и после вакцинации".





РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - ведущее учреждение в стране в сфере вирусологии, микробиологии, эпидемиологии, паразитологии, иммунологии и ряда других дисциплин.







