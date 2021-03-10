Инсталляция у Пражского Града: Владимир Путин и Милош Земан





Министр хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского союза, Земан считает, пишет ekhokavkaza.com, что вакцину должны допустить на рынок национальные власти.





В интервью изданию Parlamentní listy Земан заявил, что считает, что на рынок страны должны быть как можно скорее допущены российская и китайская вакцины. По его словам, не допуская препараты на рынок, Блатны и подчинённая ему директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирена Сторова несут ответственность за смерти граждан.





Блатны и Сторова требуют, чтобы одобрение препаратам дали власти Евросоюза. До недавнего времени президент сам поддерживал такую позицию, отмечает Чешское информационное агентство. Теперь Земан настаивает на том, что разрешение на использование должен дать национальный регулятор - как это произошло ранее в Венгрии и Словакии.





В конце февраля Земан в интервью каналу CNN заявил, что попросил вакцину “Спутник V” в разговоре с Владимиром Путиным. В интервью Parlamentní listy он подчеркнул, что Чехия получила предложение производить препарат совместно с Германией.





Чехия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа стран ЕС. В стране зафиксированы 1 миллион 340 тысяч случаев заражения болезнью, 22 147 человек умерли, система здравоохранения работает на пределе. Отставка министра возможна, если её предложит президенту глава правительства Андрей Бабиш. Земан собирается встретиться с ним 22 марта.





9 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил власти РФ и Китая в использовании вакцин в пропаганде. По его словам, страны поставляют препараты "в ограниченном объеме", но широко рассказывают об этом миру. "Мы не будем использовать вакцины для пропаганды. Мы продвигаем наши ценности", — заявил Мишель.

Европейское медицинское агентство сейчас рассматривает заявку на регистрацию российской вакцины, что может занять некоторое время. В Венгрии вакцинация "Спутником" уже идёт, в Словакию российский препарат поставлен, однако вакцинация пока не началась.





Статистика вакцинации показывает, что реальные поставки препаратов из-за пределов ЕС остаются на уровне, близком к символическому. Кроме того, уровень вакцинации населения в России и Китае остаётся меньшим, чем в среднем в ЕС.