К интернету Starlink подключат фуры и дома на колёсах





Ранее издание сообщило, что SpaceX хочет получить разрешение Федеральной комиссии по связи США на установку и эксплуатацию своих спутниковых тарелок на транспортных средствах — от автомобилей и грузовиков до кораблей и самолётов.





В комментарии к твиту со ссылкой на статью Илон Маск уточнил, пишет dev.by, что терминалы Starlink слишком велики для обычных машин, поэтому их подключать не будут. Антенна предназначена для воздушных и морских судов, крупных грузовиков и домах на колёсах, добавил гендиректор SpaceX.





В прошлом году SpaceX запрашивала у регулятора лицензии на тестирование терминалов Starlink на частных самолётах и собственных плавучих платформах — тогда компания ограничилась пятью и десятью аппаратами. В пятницу она обратилась за более универсальным разрешением, но на этот раз не стала указывать число терминалов, которые планируется развернуть, поскольку этого не требует Комиссия, отмечает издание.





К настоящему моменту на орбиту выведено более 1100 спутников Starlink.