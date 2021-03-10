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Министр не помог: на Ошмянщине разбирают столетние деревянные здания

Власти Ошмянского района начали снос двух деревянных зданий в деревне Родевичи. Директор фонда “Страна замков” Алесь Варикиш нашёл их в соседних деревнях и хотел спасти от разрушения, перевезя в свой будущий музей под открытым небом. Но, похоже, не получилось.

Деревянное здание, которое сносят под Ошмянами / Еврорадио

— На сегодняшний день уже есть решение сельисполкома о сносе двух объектов, и один из них уже разбирают. Вторым будут разбирать амбар начала XX века, — рассказывает Еврорадио Алесь.

Решение сельисполкома / Еврорадио

Эти здания Варикиш выкупил, аккуратно разобрал и заново собрал на шляхетском хуторе Ракицких в Родевичах. Там они стояли около шести лет, но в 2021 году местные власти решили их снести. В поисках справедливости краевед дошёл до министра культуры Анатолия Маркевича, и тот вроде как вошёл в положение, но... в марте на крыше деревянных зданий уже сидят местные коммунальщики.

Разбирать кропотливо собранные им самим здания у Алеся не поднялась рука. В итоге это делают работники коммунальных служб. За это Алесю могут выставить счёт — от 10 до 20 тысяч рублей.

— Счёт ещё не выставили. Я так понимаю, что, когда будет выполнен определённый объём работ, тогда мне и счёт выставят, — рассказывает директор “Страны замков”.

В Родевичах на крышах старинных сооружений сидят не грачи, а работники коммунальных служб / Еврорадио

А что с министром Маркевичем? Так и не помог сохранить мини-скансен?

— Было направлено обжалование решения Ошмянского РИК в область, заявлено ходатайство на приостановление действия распоряжения о сносе объектов до принятия решения Гродненским облисполкомом. Но, видимо, председателю Ошмянского РИК Владиславу Гершгорину плевать и на мнение министра, и на позицию области, шашку наголо — и в бой. Да и от министра ничего не слышно — видимо, какая-то моральная позиция у него присутствовала, но это ни на что не повлияло.


Алесь Варикиш не понимает, почему власти решили именно снести здания. По его словам, статья 223 Гражданского кодекса предполагает и иные формы решения проблемы, такие как узаконивание и штраф.

— Что самое дикое в данной ситуации — на сегодняшний день у старинного амбара нет фундамента, сруб стоит на деревянных чурках, фактически на земле. То есть, согласно определения статьи 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь, это не объект недвижимости, не капитальное строение, — считает Алесь. — А в решении сельисполкома речь идёт как раз о сносе капитальных строений. Но при такой решимости местной власти я уже ничему не удивлюсь. Очень хочется надеяться, что общественный резонанс поможет остановить эту дикость.
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