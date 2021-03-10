"Жить стало лучше, жить стало веселее" После решения Минздрава "скорую" можно и не дождаться
Минздрав выпустил постановление №13 от 22 февраля, которым изменил норматив в инструкцию об организации деятельности службы скорой помощи.
Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, изменяется максимальное время ожидания скорой помощи бригады скорой медицинской помощи в период эпидемического подъема заболеваемости.
Во время эпидемии при неотложном приоритете вызова бригады СМП время ожидания бригады СМП не должно превышать 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах с момента регистрации вызова бригады СМП до прибытия бригады СМП по адресу вызова бригады СМП.
Также установлено, что вызовы должны передаваться свободной бригаде не позднее 3 часов с момента регистрации вызова.
Напомним, что в обычных условиях действуют другие нормы. Время ожидания при экстренном приоритете вызова не должно превышать 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах, при неотложном приоритете в условиях без эпидемического подъема — 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах.
Источник: the-village.me
17:48 10/03/2021
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