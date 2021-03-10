Кто первым входит в автозак? Новые вопросы беларуского этикета





Ситуация, когда хоть плачь, хоть смейся. Итак, что это за вопросы?





Если девушку на первом свидании забрали в ИВС прямо из кафе, должен ли парень заплатить за неё счёт?





Кто первым входит в автозак: мужчина или женщина? А выходит?





Надо ли уступать место девушке на скамье подсудимых?





В какой момент при знакомстве в дворовом телеграм-чатике можно спросить настоящее имя?





Когда ОМОНовец ведёт девушку в автозак, она должна идти слева от него или справа?





Кто должен назвать своё имя первым: избивающий вас на улице человек в форме без опознавательных знаков или вы?





Если свидетель в балаклаве на суде отказывается назвать своё настоящее мя, то можно ли отказаться назвать своё?





Кого надо обнять первой, когда выходишь из Окрестина после 15 суток: жену или любовницу?





Как есть сухофрукты из кружки с тюремным компотом: опрокидывать стакан или доставать языком?





Надо ли обращаться к тюремщику «Бэрримор», если он все 10 суток ареста приносит по утрам овсянку?





Если во время избиений ОМОНовец чихнул, уместно ли ему пожелать доброго здоровья?





Как следует реагировать, когда приветствуешь прохожего викторией, а он отвечает тебе фигой?