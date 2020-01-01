О том, как удалось выйти на эту страшную цифру, пишет Кастрычніцкі эканамічны форум





"Сегодняшним (9 марта 2020 года) постом мы хотели бы поблагодарить Белстат за публикацию данных по численности населения за 2020 г. Наконец-то вы сделали это – правда, немного странным образом…





Существует целый пласт показателей «на душу населения». Осознание этого факта заставило нас порыться по сайту Белстата, и мы обнаружили замечательный показатель «розничный товарооборот на душу населения, рублей». И другой – «розничный товарооборот, млн рублей».





Если мы поделим второй показатель на первый, то получим численность населения в среднем за год. Расхождение такого расчетного показателя с фактическими данными минимально – от 2 человек в 2014 г. до 113 человек в 2016 г. (в 2018 и 2019 гг. – 8 человек в одну и другую стороны).





Итак, простой расчет показывает, что среднегодовая численность населения в 2020 г. составила 9417.9 тыс. человек (плюс-минус несколько десятков человек).





В 2019 г. среднегодовая численность составляла 9465.7 тыс. человек,





в 2018 г. – 9483.5 тыс. человек,





в 2017 г. – 9498.3 тыс. человек.





То есть если за 2018 г. численность населения сократилась на 14.7 тыс. человек,





2019 г. – на 17.8 тыс. человек,





то за 2020 г. среднегодовая численность уменьшилась на 47.8 тыс. человек.





Мы ничего не можем сказать о том, за счет чего падение численности населения так сильно ускорилось, но факт в том, что в 2020 г. население сократилось на 30 тыс. «сверх нормы», если за «норму» принимать динамику 2019 г.





В чем проблема с этим показателем? В 2019 г. была проведена перепись, после которой численность населения в Беларуси оказалась заметно ниже данных текущего учета.





Согласно уточненным с учетом переписи данным, на 1.04.2020 (самые последние из опубликованных данных) численность населения Беларуси составляла 9397.8 тыс. человек.





Иными словами, среднегодовая численность в 9417.9 тыс. человек – это численность, посчитанная без учета корректировок на результаты переписи.





Очевидно, Белстат еще не скорректировал данные по среднегодовой численности за десятилетие между переписями 2009 и 2019 гг., поэтому для расчета розничного товарооборота «на душу» просто воспользовался старым рядом данных, прибавив к нему отрицательный прирост 2020 г., тем самым обеспечив сопоставимость.





Таким образом, из опубликованных данных о розничном товарообороте на душу населения мы можем узнать лишь то, что в среднем за прошлый год численность населения Беларуси сократилась на 47.8 тыс. человек.





Это не чистое сокращение за год (с 1.01.2020 по 1.01.2021), но общее представление о том, что происходило со смертностью и рождаемостью в прошлом году, из этих данных получить точно можно.





Жалко, что таким вот образом…", - делают выводы аналитики Кастрычніцкага эканамічнага форуму.





в 2020 г. население сократилось на 30 тыс. «сверх нормы», а как И главный вывод тот, чтоа как поясняли еще в минувшем году представители ВОЗ, всю так называемую избыточную смертность следует считать как смертность от коронавируса.









Теперь вот выясняется, что подсчеты аналитика были еще весьма оптимистичными...