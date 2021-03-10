В Минэнерго объяснили перманентные отключения первого блока БелАЭС

В связи с этим там решили объяснить периодические отключения.





«Прежде всего, стоит напомнить, что первый энергоблок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75 – 90 – 100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока.





Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности», – сказано в сообщении.





В Минэнерго добавили, что эксперты изучают в это время нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточения блока, проводят и другие важные исследования.





Там также рассказали, сколько продлится этот этап.





«Этап опытно-промышленной эксплуатации занимает в соответствии с регламентом определенный период. Надо учитывать, что на первом энергоблоке 285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов. После отдельных испытаний требуются технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости. Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока», – уточнили в Минэнерго.





Специалисты отметили, что такая практика принята и в других странах, где строятся АЭС. Дело в том, что эксперты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом.





«Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока», – говорится в сообщении.





В министерстве рассказали, что всего запланировано 394 испытания во время этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке, из них успешно завершены 259.





Специалистам предстоит еще много работы, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний.







