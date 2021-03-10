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Даёшь охрану к каждой мусорке! Дружинники будут охранять мусорные контейнеры

В Лиде за мусорными контейнерами будут следить при помощи камер видеонаблюдения и дружинников


Такое решение было принято, потому-то жители города путают контейнеры с мусором. Теперь неправильно сортирующих будут наказывать штрафом от 145 BYN. 

В Лидском ЖКХ надеются, что установка видеокамер и дежурство дружинников помогут улучшить ситуацию с раздельным сбором мусора.

Не исключено, что лидский опыт могут перенести и на всю Беларусь, передает @zamkadomby 

Это ж сколько видеокамер и дружинников понадобится!
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