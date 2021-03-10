Даёшь охрану к каждой мусорке! Дружинники будут охранять мусорные контейнеры
В Лиде за мусорными контейнерами будут следить при помощи камер видеонаблюдения и дружинников
Такое решение было принято, потому-то жители города путают контейнеры с мусором. Теперь неправильно сортирующих будут наказывать штрафом от 145 BYN.
В Лидском ЖКХ надеются, что установка видеокамер и дежурство дружинников помогут улучшить ситуацию с раздельным сбором мусора.
Не исключено, что лидский опыт могут перенести и на всю Беларусь, передает @zamkadomby
Это ж сколько видеокамер и дружинников понадобится!
14:21 10/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение