В Ленинском суде Могилева задержали мужчину с ножом

Милиционеры пытались уговорить мужчину бросить нож. После отказа его пришлось задержать с применением силы. После этого задержанному стало плохо.





Неизвестно, зачем мужчина пришел в суд с ножом и чего пытался добиться. Во время переговоров он упоминал, что является инвалидом и что он не получил каких-то положенных ему выплат.



