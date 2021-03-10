В Ленинском суде Могилева задержали мужчину с ножом
Утром 10 марта в суде Ленинского района Могилева задержали мужчину, который с ножом угрожал сотрудникам милиции, сообщают Naviny.by.
Милиционеры пытались уговорить мужчину бросить нож. После отказа его пришлось задержать с применением силы. После этого задержанному стало плохо.
Неизвестно, зачем мужчина пришел в суд с ножом и чего пытался добиться. Во время переговоров он упоминал, что является инвалидом и что он не получил каких-то положенных ему выплат.
14:18 10/03/2021
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