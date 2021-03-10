Блогера Мотолько обвинили в "экстремизме". Он прокомментировал: Столько поздравлений мне даже в день рождения не присылали
Следственный комитет завел уголовное дело на блогера Антона Мотолько сразу по нескольким статьям УК. "4 уголовных статьи? Долго же вы их клепали", - прокомментировал Мотолько, заметив, что столько поздравлений не получал в своей адрес даже на день рождения
В частности, по информации СК, в ближайшее время блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск.
"В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера Мотолько к совершению ряда преступлений, а именно:
- массовые беспорядки;
- возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;
- организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;
- создание экстремистского формирования;
- действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь," - говорится в сообщении СК.
"В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала.
В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении А. Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им телеграм-канала.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Кроме этого, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности А. Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты»), создал экстремистское формирование и руководит им.
Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.3611 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - утверждается в сообщении СК.
4 уголовных статьи? Долго же вы их клепали
Антон Мотолько прокомментировал в своем телеграм-канале эти обвинения:
"В целом, ничего неожиданного, про то что потиху сочиняют материалы к уголовным делам я знал еще в сентябре (спасибо сестре тёти уборщицы из ОАЦ), что запрашивают в банках данные по моим "активам" и поступлениям (а там тоже всё чисто), что при допросе незаконно задержанных людей периодически всплывает моя фамилия в надежде найти хоть какую-то связь. Но всё тщетно.
9 июля я выехал из Беларуси. Это пришлось сделать по настоятельной просьбе коллег из @iSANS_Belarus, которые опасались моего задержания (как это произошло с Игорем Лосиком 25 июня).
Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п. - это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать.
Я готов ответить за все свои действия перед судом. Но это будет объективный и независимый суд в новой Беларуси, а не то позорище, которое сейчас именует себя "судом". Благо, адвокат есть с 2017 года.
И последнее. Я люблю Беларусь и делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться домой. Жыве Беларусь!
*P.S. Столько поздравлений мне даже в день рождения не присылали. Ну, не зря не люблю дни рождения )))", - написал Мотлько.
"Белорусский партизан"
11:40 10/03/2021
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