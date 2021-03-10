К 11 часам 10 марта его просмотрели почти 2,9 млн. раз.





Кинолента получила 223 тыс. лайков (95.7% от всех оценок) и 10 тыс. дизлайков (4,3%). А количество комментариев превысило 33700.





Власти не комментировали пока содержание документальной ленты. Но ранее Александр Лукашенко предложил белорусам найти его дворец и заселиться туда.





В тоже время, украинский телеканал «Прямий», собственником которого является бывший президент Украины Петр Порошенко, запланировал на 10 марта в 23:00 по местному времени трансляцию фильма-расследования «Лукашенко. Золотое дно».







