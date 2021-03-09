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Осужденная без суда? Странная история с задержанием преподавательницы университета в Гомеле

В Гомеле накануне должны были судить экс-преподавателя БелГУТа, которую жестоко задержали в собственной квартире. В РОВД сыну рассказали про 15 суток ареста, но в суде заявили, что заседания не было


9 марта женщину должны были судить или отпустить. Сын с утра дежурил в суде Центрального района, но увидеть мать так и не смог — судебное заседание не состоялось.

Как Сергей сообщил редакции "Сильным Новостям", в субботу его мать задерживали пять сотрудников: двое ОМОНовцев, трое — в штатском. По его словам, сотрудники в штатском вели себя жестоко и агрессивно, один из них ударил женщину в лицо.

В квартире провели обыск, изъяли технику. При этом, как говорит сын, соседи массово отказывались быть понятыми, поэтому обыск проходил в присутствии «только одного понятого, который, возможно, был не вполне трезв».

Причиной задержания стал комментарий в телеграм-канале. Что это был за комментарий — не ясно. Как сыну сообщили сотрудники милиции, его матери может быть вменена ст. 130 УК РБ «Возбуждение расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти».

Суд над Валерией Децук был назначен на 9 марта. Однако на информационных стендах никаких данных в течение дня не появилось, сотрудники учреждения этой информацией тоже не владели. 

После 13.00, когда в суде наступил обеденный перерыв, Сергей отправился в РОВД, чтобы выяснить, где же находится его мать. Там дежурный сообщил ему, что Валерия осуждена на 15 суток ареста, за что — не сказали, подчеркнув «мы РОВД, а не суд».

Чтобы прояснить ситуацию, молодой человек вернулся в суд и выяснил, что материалы дела, оказывается, так и не поступали и о наказании арестом никому в суде ничего неизвестно.

Сергей Децук находился в здании суда вплоть до его закрытия, но заседание накануне так и не состоялось, хотя 72 часа с момента задержания истекли. 

Получить информацию вечером в РОВД сыну так и не удалось. «Узнавайте все в ИВС завтра утром», — сказали ему.
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