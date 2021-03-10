Не расслабляться: в мире за неделю заболеваемость коронавирусом снова выросла
С 1 по 7 марта в мире было зарегистрировано 60 323 летальных исхода На прошлой неделе коронавирусом заболело 2,7 млн человек. Лидером по инфицированию по-прежнему являются США.
Число COVID-инфицированных на прошедшей неделе на два процента превысило данные за предшествующие ей семь дней, а количество летальных исходов уменьшилось на шесть процентов, сообщает ТАСС.
"На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаев заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным экспертов, с 1 по 7 марта в мире был зарегистрирован 2 734 381 заразившийся и 60 323 летальных исхода.
По состоянию на 7 марта насчитывалось 116 166 652 случая инфицирования и 2 582 528 случаев смерти пациентов с COVID-19.
За минувшую неделю рост инфицирования на 10% был зафиксирован в Африке и Восточном Средиземноморье, на 4% в Европе.
В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 427 тыс.
09:38 10/03/2021
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