Как пишет местный сайт "Флагшток", здание располагается на улице Товарной, 14. Организатором тендера обозначено частное социально-информационное учреждение "Поддержка прогрессивных инициатив".





Анна Цыганова, представляющая эту организацию, сообщила: "Название объекта в тендере указано согласно свидетельству о государственной регистрации. Здание принадлежит транспортной милиции. После проведения ремонта здесь будет располагаться бизнес-инкубатор".





Эта инициатива в 2019 году участвовала в конкурсе "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемом Евросоюзом. Жлобинский проект был единственным из Гомельской области, кто получил поддержку на конкурсе.





Согласно проекту, здание станет офисным помещением, где молодые предприниматели смогут получить образовательные, бухгалтерские, консалтинговые и юридические услуги.