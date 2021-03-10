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Вот это поворот! Здание жлобинской милиции хотят отремонтировать на деньги Евросоюза

Подрядчика по ремонту здания отделения милиции ищут в Жлобине. В тендере говорится, что оплачивать ремонтные работы будет Евросоюз.

Как пишет местный сайт "Флагшток", здание располагается на улице Товарной, 14. Организатором тендера обозначено частное социально-информационное учреждение "Поддержка прогрессивных инициатив".

Анна Цыганова, представляющая эту организацию, сообщила: "Название объекта в тендере указано согласно свидетельству о государственной регистрации. Здание принадлежит транспортной милиции. После проведения ремонта здесь будет располагаться бизнес-инкубатор".

Эта инициатива в 2019 году участвовала в конкурсе "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемом Евросоюзом. Жлобинский проект был единственным из Гомельской области, кто получил поддержку на конкурсе.

Согласно проекту, здание станет офисным помещением, где молодые предприниматели смогут получить образовательные, бухгалтерские, консалтинговые и юридические услуги.
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